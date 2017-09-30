28 сентября исполнилось два года с момента запуска эстонского телеканала на русском языке ETV+. Свой день рождения телеканал отметил 30 сентября в компании музыкальной группы PX Band, отмечающей в этом году 20 лет творческой деятельности.

Ведущие, гости эфира и все, кто работают за кадром, собрались в концертном зале Национального общественно-правового телерадиовещания в Таллинне, чтобы послушать известные хиты и встретиться с любимыми героями экрана.

С места празднования велась прямая трансляция в эфире телеканала ETV+, на портале www.etvpluss.ee, rus.err.ee, а также в социальной сети Facebook.

Ведущие вечера Мария Павлова, Петр Сушков и Анна Сапроненко.