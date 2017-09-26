Рийгикогу утвердил запрет на использование диких животных в цирках

Во вторник, 26 сентября, Рийгикогу принял закон, согласно которому в Эстонии будет запрещено использовать диких животных в цирках.

Соответствующий законопроект прошел третье, заключительное чтение в парламенте, передает служба новостей "Радио 4".

В поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство депутатов - 83, один народный избранник воздержался, голосов "против" подано не было.

Законодательная инициатива предполагает, что открыто демонстрировать животное публике можно будет только если это позволяет делать специфика его поведения и образа жизни, а также если это происходит без вреда его здоровью.

Список видов, которых можно будет выставлять на выставках, соревнованиях, аукционах и других открытых мероприятиях будет установлен министром сельской жизни.

Как сообщили защитники животных, они благодарны всем политикам, проголосовавшим за данный закон, однако в будущем они продолжат борьбу за то, чтобы в Эстонии было запрещено использование в цирке любых видов животных.