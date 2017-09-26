В выходные жители спальных районов могут сдать опасные отходы

В выходные в разных районах Таллинна пройдет сбор опасных отходов. Рейды пройдут 30 сентября и 1 октября, а также 7-8 октября.

Приниматься будут: свинцовые аккумуляторы, батарейки и микроаккумуляторы, просроченные лекарства, краски, лаки, растворы и клеи, садовые ядохимикаты и удобрения, фото- и другая бытовая химия, остатки масел и прочих смазочных веществ, топливные фильтры и загрязненные тряпки, содержащая опасные отходы или загрязненная ими упаковка, ртутные отходы, в том числе лампы дневного света, электроотходы и отходы электроники (бытовой техники), передает Раэпресс.

Рейды предназначены для сбора у физических лиц отходов, образовавшихся в домашнем хозяйстве. Учреждения и предприятия должны передавать отходы такого рода на основании прямых договоров специализирующимся на их обработке предприятиям.

В субботу, 30 сентября, сбор отходов будет проводиться

В Пыхья-Таллинне:

10:00-10:15 угол улиц Кюти и Вана-Каламая

10:25-10:40 на стоянке у дома № 9 по ул. Вана-Каламая

10:50-11:05 на стоянке у центра культуры "Сальме" (ул. Сальме, 12)

11:15-11:30 на стоянке на углу улиц Тёэстузе и Нылва

11:40-11:55 на углу улиц Неэме и Малева

12:05-12:20 на углу улиц Копли и Уус-Малева

12:30-12:45 на стоянке на углу улиц Копли и Пельгуранна

12:55-13:10 перед домом №10 по ул. Пухангу

13:20-13:35 напротив дома №5 по ул. Эхте

13:45-14:00 на углу улиц Колде и Ристику, у магазина "Колде"

14:10-14:25 около дома № 18 по ул. Сыле.

В Мустамяэ:

10:00-10:20 у магазина "Консум" на ул. Академия, 35

10:30-10:50 на стоянке у "Сельвера" на ул. Кадака, 56b

11:00-11:20 перед магазином "Максима" на ул. Таммсааре, 133

11:30-11:50 на стоянке у магазина "Максима" на ул. Кийли, 16

12:00-12:20 у дома № 171 по бульв. Сыпрузе

12:30-12:50 на стоянке за остановкой общественного транспорта Лехола на улице Вильде; 13:00-13:20 на стоянке у Мустамяэской поликлиники на ул. Эхитаяте, 27

13:30-14:00 перед магазином "Максима" на ул. Сютисте, 28.

В воскресенье, 1 октября, сбор отходов будет проводиться

В Ласнамяэ:

10:00-10:15 на площадке у дома № 5 по ул. Катлери

10:35-10:55 на площадке между домами 66 и 70/1 по ул. Ляэнемере

11:15-11:35 перед домом № 54 по ул. Юмера

11:50-12:05 перед домом № 4 по ул. Кярбери

12:25-12:40 около дома № 20 по ул. Вирби

13:00-13:20 на площадке перед домами №63 и №65 по ул. Пунане

13:40-14:00 на стоянке у дома № 30a по ул. Палласти.

В Пирита:

10:00-10:15 на стоянке у торгового центра "Пирита" на ул. Меривялья, 34

10:25-10:45 у магазина "Меривялья" на углу улиц Кеск и Хаавику

10:55-11:15 на стоянке у дома № 26 по ул. Выза

11:25-11:45 у дома № 64 по ул. Айандузе

12:05-12:25 у гостиницы "Эколанд" на ул. Рандвере, 115;

12:35-12:55 у магазина "Келлука" на ул. Келлука 21/23

13:10-13:30 на стоянке напротив дома № 16 по ул. Вабаыхукооли

13:40-14:00 у бывшего магазина "Маарьямяэ" на ул. Урва, 5.

В субботу, 7 октября, и воскресенье, 8 октября, рейды пройдут в районах Кристийне, Хааберсти, Кесклинн и Нымме.