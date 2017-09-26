Предложение EKRE снизить плату за место в детском саду не нашло поддержки Рийгикогу

Во вторник, 26 сентября, Рийгикогу отклонил подготовленный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, предлагающий снизить плату за место в детском саду.

За то, чтобы отклонить законопроект, выступили 69 депутатов, против были только пять членов фракции EKRE.

Таким образом законодательную инициативу изъяли из парламентского производства.

Согласно предложению EKRE, сумма за место в детском саду не должна превышать 10% от размера минимальной зарплаты.

В настоящее время плату за место в детских садах устанавливают местные самоуправления.

По закону, сумма не может быть больше 20% от размера установленной правительством минимальной зарплаты.