Следующим летом Nordica будет летать в Румынию и Македонию

В начале следующего летнего сезона эстонская национальная авиакомпания Nordica приступит к полетам в Констанцу в Румынии, а также в Охрид в Македонии.

Констанца находится в зоне субтропического климата на берегу Черного моря. Здесь расположено 15 курортов, множество прекрасных песчаных пляжей.

Эстоноземельцы смогут летать в Констанцу без пересадок с 16 июня до 29 сентября. Вначале предусмотрены только субботние рейсы, но с 27 июня полеты будут осуществляться и по средам. Время в пути – 2 часа 30 минут. Стоимость билета – от 89,90 евро.

Популярный в Македонии курортный город Охрид расположен на берегу одноименного озера.

Nordica будет летать в Охрид без пересадок один раз в неделю с 1 июня до 14 сентября. Время в пути – 3 часа. Цена билета – от 99,90 евро.

По словам менеджера по коммерческому развитию Nordica Свена Кукемелька, авиакомпания стремится предлагать своим клиентам полеты не в привычные мегаполисы, а в альтернативные пункты назначения. "Мы ищем и находим менее известные, но не менее интересные места для летнего отдыха, которые становятся приятными сюрпризами для эстоноземельцев, в том числе в плане местных цен. Многие жители нашей страны уже побывали в Париже и Риме, но Румыния и Македония с их удивительной природой и многовековой культурой тоже достойны нашего внимания. Выбирая новые пункты назначения, мы учли возможности легко побывать и хотя бы в одной соседней стране", – пояснил Кукемельк.

Авиабилеты в оба пункта назначения поступили в продажу 26 сентября.

Открытые Nordica в завершающемся летнем сезоне направления стали очень популярными. Жители Эстонии чаще всего летали в Сплит и Одессу, большим спросом также пользовались билеты в Ниццу и Риеку. В этот летний сезон Nordica обслужила более 20 000 пассажиров. Учитывая летние направления, в настоящее время Nordica летает из Таллинна без пересадок в 20 пунктов назначения.