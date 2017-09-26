Во вторник днем без осадков, +15..+19

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
По словам психолога Романа Крылова, если говорить о воспитании, то детей безусловно надо и хвалить, и высказывать им критику. Но важно не только, что мы делаем, но и как мы это делаем. Хвалить ребенка, особенно мальчика, лучше за усилия, а не за то, что хорошо получается само собой. А высказав критику, нужно после этого обязательно подчеркнуть достоинства и сильные стороны ребенка.
Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.
Канцлер права Юлле Мадизе не видит никаких перспектив у разработанного Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроекта, согласно которому право голосовать на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии и постоянно проживающих в стране граждан ЕС. По ее словам, невозможно лишить обладателей "серых" паспортов и граждан третьих стран права участвовать в выборах в местные органы самоуправления.
В Таллинне началась неделя "Петербургского театрального сезона". Культурная столица России представит четыре постановки, а также две выставки.