Во вторник днем без осадков, +15..+19

По словам психолога Романа Крылова, если говорить о воспитании, то детей безусловно надо и хвалить, и высказывать им критику. Но важно не только, что мы делаем, но и как мы это делаем. Хвалить ребенка, особенно мальчика, лучше за усилия, а не за то, что хорошо получается само собой. А высказав критику, нужно после этого обязательно подчеркнуть достоинства и сильные стороны ребенка.