Психолог: детей лучше хвалить не за личность, а за поступки

По словам психолога Романа Крылова, если говорить о воспитании, то детей безусловно надо и хвалить, и высказывать им критику. Но важно не только, что мы делаем, но и как мы это делаем. Хвалить ребенка, особенно мальчика, лучше за усилия, а не за то, что хорошо получается само собой. А высказав критику, нужно после этого обязательно подчеркнуть достоинства и сильные стороны ребенка.

В качестве положительного примера психолог назвал один из подходов к воспитанию детей - методику Монтессори.

"В детских группах Монтессори существует запрет на слово "молодец". Это значит, что воспитатели не могут использовать это слово при поощрении детей. Это связано с тем, что в определенном возрасте у ребенка есть естественный интерес ко всему окружающему. Детей интересует все — как что-то выглядит, как держится в руках, как мама варит суп, как папа закручивает розетку — интересует безусловно все. Поэтому если мы начинаем хвалить ребенка за все подряд — за то, что он открыл глазки, улыбнулся или сложил кубики, то мы подменяем получение удовольствия от познания на получение удовольствия от слова "молодец", - рассказал психолог в программе "Несекретные материалы".

Таким образом ребнок приучается стремиться не к тому, чтобы изучить или исследовать какую-то проблему, добиться результата, а к тому, чтобы получить заветное слово "молодец", - добавил он.

По словам Крылова, чтобы ребенок не получил сильный удар, когда попадет в отрытый мир, детский садик или школу, его нужно хвалить не за личность, а за поступки.

"Безусловно, нужно выражать одобрение ребенку, но лучше использовать такие слова как "прекрасно", "замечательно", "хорошо", "у тебя получилось", "красиво нарисовал", "все верно". Таким образом ребенок понимает, что родители его любят, но такая похвала также те закрепляет положительные действия, которые он делал, чтобы добиться результата", - подчеркнул психолог, добавив, что хвалить лучше за его усилия, а не за то, что хорошо получается само собой.

Крылов также согласен с мнением, что мальчиков и девочек нужно хвалить по-разному.

"Считается, что мальчиков надо хвалить за что-то, а девочками — восхищаться просто так. Потому что если мы будем хвалить девочку за какие-то поступки, то девочка запомнит, что чтобы быть красивой и любимой она должна обязательно что-то для этого сделать. Девочкой нужно восхищаться просто так, и это создает нужную самооценку и очень хороший задел на будущее — она будет увереннее в себе и смелее", - считает психолог.

Крылов также расказал об проведенном в одном из университетов небольшом эксперименте, где оценивали авторитетность преподавателей с точки зрения студентов, в зависимости от того, как преподаватель хвалит или ругает за ошибки.

"Преподавателям позволяли действовать одним из четырех способов — только ругать, только хвалить, ругать, а затем хвалить и наоборот — сперва хвалить, а потом ругать. И в результате самыми неавторитетными были признаны преподаватели, которые сперва говорили положительные моменты, а после этого высказывали критику. После них шли те, которые только ругали, потом те, которые хвалили и самыми авторитетными считались те, кто сперва критиковал, а затем обязательно подчеркивали сильные стороны", - рассказал он.

По мнению психолога, детей, безусловно, надо и хвалить, и высказывать им критику. И если говорить о воспитании, то важно не только, что мы делаем, но и как мы это делаем.

"В любом случае хорошо, если мы остаемся для наших детей любимыми и авторитетными родителями, которые поддерживают и учат чему-то новому", - заключил психолог.