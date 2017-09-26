На юго-востоке Эстонии задержали двух контрабандистов ({{commentsTotal}})
Эстонские пограничники ночью 26 сентября задержали возле госграницы в Выруском уезде двух мужчин с контрабандными сигаретами. По факту незаконного пересечения границы начато уголовное дело.
Как сообщила Лыунаская префектура, 38-летнего и 42-летнего мужчин задержали в волости Меремяэ Выруского уезда. У них конфисковали четыре ящика с контрабандными сигаретами.
Задержанных доставили на кордон Пиуза.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
Редактор: Артур Тооман