Мэрия Таллинна поддержала идею открыть в столице памятник Довлатову

Решением горуправы будет создана специальная комиссия, которая займется дальнейшей реализацией проекта.

Напомним, в начале сентября писатель и журналист Андрей Хвостов, который будет баллотироваться в столичное горсобрание по списку соцдемов, вместе с другими эстонскими литераторами из рядов социал-демократов предложил установить в Таллинне памятник Сергею Довлатову.

Идею Хвостова поддержали и другие писатели Эстонии из рядов социал-демократов: Карл Мартин Синиярв, Майму Берг и Кадри Кыусаар.

Позднее - 7 сентября - эту инициативу на своем заседании поддержало и городское собрание.

Писатель Сергей Довлатов жил в Таллинне с 1972 по 1975 год.