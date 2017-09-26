Мэрия Таллинна поддержала идею открыть в столице памятник Довлатову ({{commentsTotal}})
Городское управление Таллинна одобрило озвученную литераторами-соцдемами идею установить в эстонской столице памятник писателю Сергею Довлатову.
Решением горуправы будет создана специальная комиссия, которая займется дальнейшей реализацией проекта.
Напомним, в начале сентября писатель и журналист Андрей Хвостов, который будет баллотироваться в столичное горсобрание по списку соцдемов, вместе с другими эстонскими литераторами из рядов социал-демократов предложил установить в Таллинне памятник Сергею Довлатову.
Идею Хвостова поддержали и другие писатели Эстонии из рядов социал-демократов: Карл Мартин Синиярв, Майму Берг и Кадри Кыусаар.
Позднее - 7 сентября - эту инициативу на своем заседании поддержало и городское собрание.
Писатель Сергей Довлатов жил в Таллинне с 1972 по 1975 год.
Редактор: Сергей Михайлов