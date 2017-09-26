Ратас: налог на сладкие напитки будет введен не ранее 2019 года

Налог на сладкие напитки будет введен в Эстонии не раньше 2019 года. Финансовая комиссия Рийгикогу в понедельник обсудила утвержденный парламентом, но не провозглашенный президентом закон и не поддержала его принятие в нынешней редакции. По словам председателя комиссии Михаила Стальнухина, судьба налога прояснится будущей весной, когда правительство начнет обсуждать бюджетную стратегию. То, что налог на сладкие напитки не будет введен с 1 января 2018 года, сегодня подтвердил и премьер-министр Юри Ратас.