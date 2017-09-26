Сийм Каллас, Тийт Вяхи и Прийт Перенс примут участие в экономической конференции в Нарве

В предстоящий четверг, 28 сентября, в нарвском культурном центре "Женева" пройдет конференция, посвященная экономическим проблемам в Нарве. В роли модератора выступит экономический эксперт и предприниматель Райво Варе.

В роли организатора мероприятия выступает газета "Нарвский рабочий", которая с конца прошлого года выходит в приграничном городе дважды в неделю.

На конференции выступят Джозеф Шмидт из фирмы "Акфафор", руководитель Swedbank в странах Балтии Прийт Перенс, крупный предприниматель Тоомас Луман, бывший премьер-министр Сийм Каллас, председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи и мэр Нарвы Тармо Таммисте.

"Мы также пригласили министра предпринимательства Урве Пало, но она из-за занятости приехать не сможет", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee издатель "Нарвского рабочего" Виктор Спица.

Главная тема конференции - проблемы экономического развития Нарвы, нарвского региона и способы их преодоления.