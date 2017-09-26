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Реформисты раскритиковали идею Осиновского о бесплатной медстраховке для 90 000 жителей Эстонии ({{commentsTotal}})

Эстония
Люди, не имеющие медстраховки, зачастую обращаются к врачу только посредством скорой помощи.
Люди, не имеющие медстраховки, зачастую обращаются к врачу только посредством скорой помощи. Автор: Прийт Лутс/ERR
Эстония

Бывшие министры финансов, реформисты Юрген Лиги и Марис Лаури раскритиковали идею министра здоровья и труда Евгения Осиновского (СДПЭ) предоставлять бесплатную медицинскую страховку тем 90 000 жителям Эстонии, у которых ее нет.

Евгений Осиновский выступил в Postimees с идеей, что государству было бы дешевле обеспечить бесплатную врачебную помощь всем, вместо того, чтобы платить за услугу скорой помощи, которую незастрахованные люди получают бесплатно. Людей, у которых по различным причинам нет медицинской страховки, в Эстонии насчитывается 90 000.

Юрген Лиги и Марис Лаури подвергли идеи министра острой критике.

"Медицинское страхование, а на самом деле и пенсионное страхование, намеренно создано по принципу страхования – установлена зависимость от того, что человек активен и в первую очередь от того, что он платит налоги. Когда он не платит налог, будучи безработным, то он все же получает медицинскую страховку, в случае, если он активен", – прокомментировал Юрген Лиги в радиопрограмме "Uudis+" на Vikerraadio.

"Будет крайне прискорбно, если эту схему переделают, так как пропадет один из основных инструментов налоговой дисциплины", – добавил Лиги, уточнив, что в таком случае у людей пропадет интерес следить за тем, чтобы им не платили зарплату в конвертах.

"Это такая идея, которая влияет на поведение людей. Они отказываются платить налоги, работодатели больше заинтересованы в выплатах зарплат в конвертах. Жизнь человека больше не зависит от уплаты налогов, а фирма только выигрывает", – отметил Лиги.

В случае утраты ответственности также снизится активность безработных, когда они узнают, что медицинскую страховку получат в любом случае.

По словам Лиги, инфляция в системе здравоохранения идет гораздо быстрее, чем растет платежеспособность страны, хотя благодаря развитию науки методы лечения постоянно развиваются.

"Если мы начнем выбрасывать деньги на безнадегу, то те, у кого есть надежда, не получат ничего. Эмоции не смогут заменить экономику здравоохранения", – предостерег Лиги от переделывания медицинской системы на слишком щедрую.

Система движется в неправильном направлении

По мнению Марис Лаури, правительство с системой медицинского страхования движется в неправильном направлении.

"Нынешнее правительство без обсуждения с другими участниками и без достижения консенсуса взяло направление на ликвидацию системы медицинского страхования и созданию бюджетной системы, где Больничная касса станет просто одним из учреждений для распределения денег. Это неправильный путь. Имеющуюся в Эстонии систему медицинского страхования можно усовершенствовать, прежде всего надо подумать об увеличении личной ответственности и возможностях создания страховой защиты для людей, у которых ее по каким-то причинам нет", – прокомментировала Лаури в своем блоге.

"Идея, предложенная министром здоровья и труда Евгением Осиновским, о том, что медицинскую страховку могли бы иметь все жители Эстонии, – это отмена системы страхования в здравоохранении и движение к бюджетной, точнее, к государственной системе, финансируемой преимущественно за счет одного налога. То обстоятельство, что эта система финансировалась бы только за счет налога под названием налог на медицинское страхование, не сделает ее системой страхования", – считает Лаури.

"Принцип страхования заключается в том, что страхователь (работающий в Эстонии человек) платит за застрахованных (за себя, своих детей, а также пенсионеров), и в случае болезни ему обеспечено покрытие застрахованных расходов (лечение, частично лекарства, деньги по больничному листу и т. д.) за счет страховщика (Больничной кассы). Если страхователь не заплатил, то у него нет доступа к услугам, то есть ему надо платить самому или не получать их", – напомнила Лаури принципы эстонского медицинского страхования.

По ее мнению, с одной стороны надо обеспечивать медицинское страхование работающим людям с нерегулярным доходом или не получающим зарплату, с другой – мотивировать людей заботиться о своем здоровье и давать им личную (то есть финансовую) ответственность в системе медицинского страхования.

Редактор: Ирина Киреева

евгений осиновскийюрген лигимарис лауримедицинская страховка


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