Ратас пообещал не повышать налоги до следующих парламентских выборов

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что до следующих выборов в Рийгикогу правительству не следует повышать какие-либо налоги или выдвигать соответствующие предложения.

Об этом Ратас заявил во вторник, 26 сентября, в интервью радиостанции Vikerraadio.

"До следующих выборов в Рийгикогу остался год и пять месяцев. Считаю, что в этот период не должны появляться новые налоги или идеи (новых налогов), которые пока не были записаны", - сказал глава правительства.

Он добавил, что в доходах бюджета на 2018 год не учитывается налог на подслащенные напитки, который ждет решения Еврокомиссии. "В 2019 году и впоследствии (этот налог) учитывается в стратегии государственного бюджета, и к этому вопросу надо будет вернуться весной (следующего года), когда начнется составление стратегии на следующие четыре года", - ответил Ратас на соответствующий вопрос радиоведущего.

"Скажу еще раз, что новые налоги предлагать больше не следует. По тем (налогам), которые сейчас находятся в процессе принятия, нужно довести процесс до конца. Если будет дано разрешение на оказание госпомощи (от Еврокомиссии в связи с введением налога на подслащенные напитки - прим. ред.), если Рийгикогу решит изменить закон о налоге на подслащенные напитки и президент его объявит, то он должен будет вступить в силу с 2019 года", - добавил премьер-министр.

Он отметил, что структурный дефицит бюджета удалось снизить с 0,5 до 0,25% ВВП.

Ратас назвал теоретическим вопрос о том, удалось бы избежать дефицита, если бы правительство не отказалось от нескольких первоначально запланированных налогов - на подслащенные напитки, упаковку, залоговый налог на вывод прибыли компаний за границу и экологическая пошлина на автомобили.

"Это теоретический вопрос. Они не стали законами, а в случае налога на сахар вопрос остается открытым. Действительно, эти налоги не учтены в бюджете 2018 года. Если их механически сложить, дало бы это необходимые 50 млн евро (0,25% ВВП)? Наверное, результат был бы где-то близок к этому", - сказал Ратас.

"Нет смысла об этом дискутировать, потому что принято решение отказаться от повышения этих налогов", - добавил премьер-министр.