Размер Нобелевской премии в этом году составит 9 млн шведских крон

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году вырастет на 12,5% и составит 9 млн крон (944 000 евро), сообщил Нобелевский фонд.

"На заседании 14 сентября 2017 года было принято решение о том, что размер премии в каждой номинации составит 9 млн крон. Это означает увеличение суммы на 1 млн крон по сравнению с предыдущим годом", – отмечается в сообщении фонда, передает ТАСС.

Если в начале века сумма Нобелевской премии достигала 10 млн крон, то четыре года назад она уменьшилась до 8 млн крон по причине неблагоприятной экономической ситуации.

Нобелевская неделя откроется 2 октября объявлением имени лауреата в области физиологии и медицины. 3 октября назовут имя лауреата по физике, 4 октября – по химии.