rus.err.ee

Размер Нобелевской премии в этом году составит 9 млн шведских крон ({{commentsTotal}})

За рубежом
Скульптура Альфреда Нобеля.
Скульптура Альфреда Нобеля. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году вырастет на 12,5% и составит 9 млн крон (944 000 евро), сообщил Нобелевский фонд.

"На заседании 14 сентября 2017 года было принято решение о том, что размер премии в каждой номинации составит 9 млн крон. Это означает увеличение суммы на 1 млн крон по сравнению с предыдущим годом", – отмечается в сообщении фонда, передает ТАСС.

Если в начале века сумма Нобелевской премии достигала 10 млн крон, то четыре года назад она уменьшилась до 8 млн крон по причине неблагоприятной экономической ситуации.

Нобелевская неделя откроется 2 октября объявлением имени лауреата в области физиологии и медицины. 3 октября назовут имя лауреата по физике, 4 октября – по химии.

Редактор: Ирина Киреева

нобелевская премия


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Татьяна Толстая

Предприниматель Татьяна Толстая: мой сын собирается стать эстонским политиком

Управляющий директор кинотеатров Cinamon Татьяна Толстая рассказала о том, что ее старший сын собирается стать эстонским политиком. Также предприниматель поведала о своем любимом блюде из эстонской кухни и том, чем бизнес по-эстонски отличается от ведения дел в России.

ЭКОНОМИКА
10:44

Stockmann предупредил об ухудшении годового результата из-за снижения продаж Lindex

09:23

В августе производство электроэнергии сократилось, потребление - выросло

25.09

В августе закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 58,7%

24.09

В августе грузооборот портов Эстонии упал на 3,5%

23.09

ЕС и США подписали соглашение о требованиях к надежности страхования

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
16:23

Взрыв подзарядки для телефона вызвал в Лондонском метро легкую панику

16:07

На улице Вабаыхукооли в Таллинне начинаются ремонтные работы

16:02

На помытом Горхолле вновь проявились старые росписи, стены обещают очистить полностью

15:40

Места на бесплатных курсах эстонского языка закончились за несколько часов

15:13

Госкомпания EVR Cargo получила заказанные в России 300 железнодорожных платформ

15:03

В субботу в Маарду пройдет осенний забег

14:56

Размер Нобелевской премии в этом году составит 9 млн шведских крон

14:52

Ратас пообещал не повышать налоги до следующих парламентских выборов

14:25

По дороге на Сааремаа добавятся две камеры контроля скорости

14:18

Реформисты раскритиковали идею Осиновского о бесплатной медстраховке для 90 000 жителей Эстонии

14:06

Сийм Каллас, Тийт Вяхи и Прийт Перенс примут участие в экономической конференции в Нарве

14:01

Ратас: налог на сладкие напитки будет введен не ранее 2019 года

13:57

Мэрия Таллинна поддержала идею открыть в столице памятник Довлатову

13:53

На юго-востоке Эстонии задержали двух контрабандистов

LIVE по четвергам в 12:00
Полезно знать

Топ читаемости
25.09

КаПо задержала в Нарве чиновника горуправы Тоомаса МягиОбновлено

12:47

В дебатах кандидатов из Силламяэ телезрители отдали победу Елене КоршуновойОбновлено

25.09

Канцлер права: постановления об обязательных соцуслугах в Нарве не соответствуют конституции

25.09

Предприниматель Татьяна Толстая: мой сын собирается стать эстонским политиком

21.09

В последние дни сентября в центре Таллинна ожидается транспортный коллапс

25.09

В Маардуское озеро выпустят 500 мальков линя

25.09

Фонд интеграции начал регистрацию на бесплатные курсы госязыкаОбновлено

08:49

Отказывающиеся от системы "60 на 40" школы Таллинна просят у государства 300 000 евро

25.09

В Силламяэ жители домов на улице Виру встали на защиту орешника

25.09

Опрос: центристы уверенно выиграют выборы в четырех из восьми районов Таллинна

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
14:01

Ратас: налог на сладкие напитки будет введен не ранее 2019 года

12:41

Во вторник днем без осадков, +15..+19

25.09

Сегодня в Таллинне начинается международный фестиваль "Петербургский театральный сезон"

25.09

С середины октября лимит бесконтактных карточных платежей увеличится

25.09

Опрос: центристы выиграют выборы в Таллинне, но большинства в горсобрании не получат

25.09

Центр крови просит о помощи

25.09

Министры транспорта стран ЕС хотят обеспечить инвестиционную безопасность крупных проектов

24.09

На следующей неделе полиция усилит проверку пассажиров и транспортных средств

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: