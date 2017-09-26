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В субботу в Маарду пройдет осенний забег ({{commentsTotal}})

Спорт
Нарвский энергетический забег
Нарвский энергетический забег Автор: Сергей Степанов
Спорт

Участники мероприятия могут выбрать между оздоровительной ходьбой и бегом. Начало мероприятия в 10:00 на главной аллее парка напротив торгового центра Maxima XX, передает пресс-служба горуправы.

Регистрация участников забега открыта до 29 сентября. Удобнее всего это можно сделать, заполнив форму через интернет https://goo.gl/Lrokoa. В день старта регистрация участников забега не проводится. Стартовые номера участникам забега на дистанции 1, 3 и 5 км можно получить в день забега на месте.

В рамках спортивного мероприятия состоятся забеги на 300 метров (дети 3-6 лет), 1 км (дети 7-12 лет), 3 км (молодежь 13-15 лет, женщины начиная с 45 лет и мужчины с 60 лет) и 5 километров (молодежь 16-18 лет, женщины 19-44 года, мужчины 19-59 лет). 

Принять участие в оздоровительной прогулке на 500 метров сможет также и молодежь с особыми потребностями.

Желающие принять участие в оздоровительной ходьбе могут зарегистрироваться в день старта на месте с 10:00-12:00. 

Между всеми участниками оздоровительной ходьбы будет проведена лотерея с призами. Участие в забеге для всех бесплатно. 

Редактор: Сергей Михайлов

забег в маарду


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