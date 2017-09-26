Госкомпания EVR Cargo получила заказанные в России 300 железнодорожных платформ

Госкомпания EVR Cargo получила заказанные в России 300 платформ для перевозки контейнеров, еще 200 полувагонов строятся. Все это будет постепенно передано арендаторам в России.

Договоры об аренде заключены в отношении примерно половины полувагонов, по словам председатель правления EVR Cargo Рауля Тоомсалу, договоры в отношении остальных 100 составляются.

В июне EVR Cargo заключила договор на сумму 17,8 млн евро, в рамках которого приобретет 300 фитинговых платформ и 200 полувагонов. В августе прибыло 85 вагонов, последние вагоны EVR получит в сентябре.

Первоначальный план EVR Cargo заключался в покупке вагонов на сумму до 35 млн евро, чтобы сдавать их в аренду на российском рынке.

В июле новый состав совета компании временно и частично прекратил выполнение бизнес-плана по покупке и сдаче в аренду вагонов, но позже решил продолжить его.