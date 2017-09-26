На улице Вабаыхукооли в Таллинне начинаются ремонтные работы

На этой неделе начинается реконструкция улицы Вабаыхукооли в столичном районе Пирита, движение транспорта по улице будет ограничено.

Об этом во вторник, 26 августа, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.

Ремонтные работы на улице Вабаыхукооли будут проводиться на участке между улицами Козе и Рахвакооли.

В ходе работ будет приведена в порядок двухрядная проезжая часть шириной в 6,5 м, на стороне четных номеров домов появятся тротуар шириной два метра и 15 мест для стоянки автомобилей. Также будет проложена ливневая канализация и приведены в порядок сточные колодцы.

Стоимость работ составит около 1,2 млн евро.

На время работ движение транспорта по улице будет перекрыто. Исключение будет только для жильцов окрестных домов.

В следующем году планируется провести второй этап реконструкции улицы на участке между улицами Рахвакооли и Хундитубака.

В сообщении не уточняется срок окончания ремонтных работ.