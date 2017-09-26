На помытом Горхолле вновь проявились старые росписи, стены обещают очистить полностью

Работы по смыванию граффити со стен Горхолла идут полным ходом: новую краску вода под напором смывает, но старые росписи не берет. В Департаменте охраны памятников старины заверили, что здание будет очищено полностью.

По словам генерального директора департамента Сийма Райе, с фирмой, занимающейся очисткой стен Горхолла, заключен договор, что стены будут полностью чистыми.

"С мойщиком у нас такая договоренность, что сначала стены моют водой, а после этого обработают стеклом. Эти стены станут совершенно чистыми", – сказал Райе порталу ERR Uudised.

Очисткой стен Горхолла, раскрашенных художниками по инициативе депутата парламента, центриста Мярта Сультса, занимается предприятие SodaBlast. На работы уйдет приблизительно три недели.

За очистку заплатит фирма Tallinna Linnahall. Затраты составят приблизительно 3000-6000 евро.

Стены Горхолла в сентябре раскрасили учащиеся Таллиннской художественной гимназии, Коплиской художественной гимназии и уличные художники. По задумке авторов, суперграфика должна была стать подарком народу Эстонии на 100-летний юбилей республики.

Деньги на проект поступили от города Таллинна (15 000 евро) и от совета Tallinna Linnahalli AS (10 000 евро).