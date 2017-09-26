Взрыв подзарядки для телефона вызвал в Лондонском метро легкую панику

В метро Лондона на станции "Тауэр хилл" в вагоне из-за перегрева взорвалось зарядное устройство для телефона. Это вызвало легкую панику среди пассажиров, в результате чего пострадали пять человек.

По данным британской транспортной полиции, в вагоне загорелось перегревшееся устройство для подзарядки мобильного телефона, из-за чего началась паника и пострадали пять человек, в том числе женщины и дети, передает "Интерфакс".

.@BTP confirm #TowerHill small explosion on train is NOT suspicious. Believed to be caused by a mobile phone charger https://t.co/mtiGLVljko pic.twitter.com/oHVKbKe7IG — London Fire Brigade (@LondonFire) 26 сентября 2017 г.

Полицейские отмечают, что инцидент не вызывает каких-либо подозрений, однако на станции все же была проведена эвакуация.