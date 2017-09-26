Венгрия пообещала закрыть Украине дорогу в Европу

Венгрия будет блокировать любые инициативы в Европейском союзе, направленные на дальнейшую интеграцию Украины в Европу, в связи с принятием на Украине закона об образовании, отменяющего возможность учиться на родном языке для представителей национальных меньшинств с пятого класса школы.

Об этом заявил во вторник, 26 сентября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Выдержки из интервью министра венгерскому новостному агентству MTI опубликованы на веб-сайте МИД Венгрии.

"Венгрия будет блокировать все инициативы в Европейском союзе, которые были бы шагом вперед в процессе европейской интеграции Украины в духе программы Восточного партнерства", - сказал Сиярто после того, как стало известно о подписании нового закона президентом Украины Петром Порошенко.

Венгерский министр назвал это подписание постыдным и возмутительным. "Мы можем гарантировать, что все это болезненно отразится на Украине в будущем", - сказал он.

По словам Сиярто, Порошенко, который говорил о европейской Украине, "теперь может об этом полностью забыть", потому что Венгрия будет блокировать все потенциально благоприятные для Украины инициативы на всех форумах и во всех международных организациях, в первую очередь в ЕС.

"На идущей сейчас сессии Совета по правам человека ООН Венгрия будет накладывать вето на все комментарии или мнения ЕС, которые не осуждают Украину с достаточной силой и убежденностью", - добавил глава венгерского МИД.

Новый закон об образовании был принят Верховной радой Украины 5 сентября и подписан Порошенко 25 сентября. Согласно этому закону, с 2018 года обучение на языках национальных меньшинств на Украине будет возможно только только в детских садах и начальной школе (до 4-го класса включительно), а все дальнейшее образование можно будет получать только на украинском языке.

С критикой закона выступили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия и Россия, а в Польше пообещали следить за тем, как он будет применяться.