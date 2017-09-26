Сегодня завершается программа ЕС по расселению беженцев из Италии и Греции

Во вторник, 26 сентября, официально завершается рассчитанная на два года программа расселения беженцев из Италии и Греции по странам Европейского союза.

По данным Европейской комиссии, в течение двух лет из Италии и Греции по странам ЕС удалось расселить 29 144 беженцев от войны.

Беженцы, которые успеют добраться до Греции или Италии до наступления полуночи, еще смогут воспользоваться возможностями, предоставляемыми программой.

В то же время, министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт в минувший четверг сказал, что программа ЕС по расселению беженцев в один день не завершится. Установленную для каждой из стран ЕС квоту на прием беженцев придется выполнить и после истечения срока, отметил он.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили в течение двух лет расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 000 просителей убежища, еще 120 000 беженцев, находящихся на территории Евросоюза, главным образом в Греции и Италии.

Комментируя ситуацию накануне на брифинге, представитель Еврокомиссии Тове Эрнст отметила, что программа изначально предполагала расселение по странам ЕС 98 000 нуждающихся в международной защите беженцев, которые попали на территорию Греции и Италии до 26 сентября 2017 года.

По словам представителя Еврокомиссии, к концу действия программы число беженцев, подпадающих под нее, оказалось гораздо ниже ожидаемого, благодаря миграционному соглашению с Турцией и тому, что большинство прибывающих в Италию мигрантов в принципе не отвечают условиям для предоставления им убежища.