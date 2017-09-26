Осиновский: решения о всеобщем медстраховании будет принимать следующее правительство

Почти 90 тысяч жителей Эстонии не имеют медицинской страховки. Как пишет газета «Постимеэс», к врачу они обращаются в том случае, если у них есть деньги на оплату услуг здравоохранения, или оказавшись на пороге смерти, что, в свою очередь, ведет к еще большим затратам со стороны государства. В этой связи Министерство социальных дел намерено взвесить, не будет ли дешевле система всеобщего бесплатного медицинского страхования. С такой идеей выступил министр здоровья и труда, лидер социал-демократов Евгений Осиновский. В социальной комиссии Рийгикогу мнения относительно этой инициативы разделились. Тему продолжит Владимир Ойжинский.