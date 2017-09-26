Келли Сильдару не сможет поехать на Олимпиаду из-за травмы

Одна из лучших фристайлисток мира и главная олимпийская надежда Эстонии Келли Сильдару не успеет восстановиться после травмы колена, чтобы принять участие в Зимних олимпийских играх в корейском Пхёнчхане в 2018 году.

Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил портал ERR Sport.

Член правления Эстонского лыжного союза Калле Паллинг подтвердил ERR, что во вторник Сильдару была сделана операция на левом колене в связи с разрывом крестообразных связок, который произошел в середине сентября на тренировке в Новой Зеландии.

Решение сделать операцию было принято после медицинских исследований и тестов, которые проводил консилиум врачей. В результате стало ясно, что консервативный метод лечения в данном случае исключается. "Операция подтвердила, что первая крестообразная связка на левом колене была полностью порвана, и операция потребовалась и для мениска", - сказал оперировавший Сильдару врач Мадис Раху.

По словам Раху, восстановление после операции займет 6-9 месяцев, поэтому Сильдару не сможет поехать на Игры в Корее.

"Как правило, полное восстановление после такой операции занимает 6-9 месяцев, но сама операция - лишь 20% выздоровления, - пояснил хирург. - Колено стабилизировано, и есть все предпосылки для выздоровления, но теперь начнется восстановительное лечение, которое требует от спортсмена большой работы и дисциплины, хотя Келли обязательно с этим справится".

Зимние Олимпийские игры пройдут в городе Пхёнчхан в Южной Корее 9-25 февраля 2018 года.