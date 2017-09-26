Актуальная камера 26.09.2017 (18:00)

Совместные учения ВВС Балтийских стран и НАТО стартовали во вторник в Руммуском карьере. По легенде военных учений, потерпел крушение истребитель. Вместе с норвежскими авиадиспетчерами эстонским службам предстояло определить местонахождение попавшего в беду пилота, а также поднять летчика из воды.
Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.
Управляющий директор кинотеатров Cinamon Татьяна Толстая рассказала о том, что ее старший сын собирается стать эстонским политиком. Также предприниматель поведала о своем любимом блюде из эстонской кухни и том, чем бизнес по-эстонски отличается от ведения дел в России.
Доходы действующих в Эстонии театров за последний год выросли на 10,7 млн евро. Поступления от продажи билетов при этом увеличились на 1,176 млн евро.