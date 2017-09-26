rus.err.ee

Эрдоган: курдский референдум может привести к этнической войне ({{commentsTotal}})

За рубежом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег иракских курдов от создания собственного государства, потому что это может привести к "этнической войне".

Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила "Актуальная камера на эстонском языке".

В настоящее время в автономном Иракском Курдистане идет подсчет голосов на референдуме о выходе из состава Ирака и создании независимого государства, в котором приняли участие 3,3 млн человек и который, по всей вероятности, выиграли сторонники независимости. Результат референдума не является юридически обязательным и носит консультативный характер.

По словам Эрдогана, глава иракских курдов Массуд Барзани и возглавляемая им администрация автономного региона Ирака могут войти в историю силами, которые принесли в регион межконфессиональную и этническую войну. По словам турецкого президента, Турции достаточно шевельнуть пальцем, чтобы "фарс с курдской независимостью" закончился.

"Когда мы начнем вводить в действие свои санкции, они сразу завалятся. Вся эта ерунда закончится, когда мы перекроем нефтяной кран, доходы пропадут, и они не найдут нигде еды, когда наши грузовики перестанут ездить в Северный Ирак", - заявил Эрдоган.

 

При этом он пригрозил, что если ограничительных мер окажется недостаточно, то Турция не остановится и перед использованием силы.

"У Турции есть адекватная сила и потенциал для реагирования на эту угрозу. Мы хотим решить эту проблему мирно, но если этот путь однажды закроется, то мы не побоимся применить весь свой потенциал, я хочу этот еще раз подчеркнуть", - сказал президент Турции.

Ситуацию курдов осложняет то обстоятельство, что правительство Ирака в довольно резких выражениях отказалось вести переговоры со сторонниками независимости. "Мы не готовы вести переговоры или диалог по поводу результатов референдума, потому что он противоречит конституции, является незаконным и его результаты неправильные", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Референдум также назвали незаконным в Иране, а в ООН выразили озабоченность тем, что референдум нарушает и так хрупкую стабильность в регионе.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Спасение пилота.

ВВС стран Балтии и НАТО отработали спасение пилота в Руммуском карьере

Совместные учения ВВС Балтийских стран и НАТО стартовали во вторник в Руммуском карьере. По легенде военных учений, потерпел крушение истребитель. Вместе с норвежскими авиадиспетчерами эстонским службам предстояло определить местонахождение попавшего в беду пилота, а также поднять летчика из воды.

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Татьяна Толстая

Предприниматель Татьяна Толстая: мой сын собирается стать эстонским политиком

Управляющий директор кинотеатров Cinamon Татьяна Толстая рассказала о том, что ее старший сын собирается стать эстонским политиком. Также предприниматель поведала о своем любимом блюде из эстонской кухни и том, чем бизнес по-эстонски отличается от ведения дел в России.

ЭКОНОМИКА
10:44

Stockmann предупредил об ухудшении годового результата из-за снижения продаж Lindex

10:31

Налоговики: из-за заправки топливом за границей Эстония потеряла с начала года 20 млн евро

09:23

В августе производство электроэнергии сократилось, потребление - выросло

25.09

В августе закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 58,7%

24.09

В августе грузооборот портов Эстонии упал на 3,5%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
19:11

ВВС стран Балтии и НАТО отработали спасение пилота в Руммуском карьере

18:46

Соцсеть ВКонтакте даст денег авторам

18:20

Актуальная камера 26.09.2017 (18:00)

18:17

Отказывающиеся от системы "60 на 40" школы Таллинна получили от государства 300 000 евроОбновлено

18:14

В ООН обеспокоены поведением Иракского Курдистана

18:06

Эрдоган: курдский референдум может привести к этнической войне

17:24

Келли Сильдару не сможет поехать на Олимпиаду из-за травмы

17:22

В Иракском Курдистане прошел плебисцит о независимости

17:01

Осиновский: решения о всеобщем медстраховании будет принимать следующее правительство

16:59

Венгрия пообещала закрыть Украине дорогу в Европу

16:52

Сегодня завершается программа ЕС по расселению беженцев из Италии и Греции

16:23

Взрыв подзарядки для телефона вызвал в Лондонском метро легкую панику

16:07

На улице Вабаыхукооли в Таллинне начинаются ремонтные работы

16:02

На помытом Горхолле вновь проявились старые росписи, стены обещают очистить полностью

LIVE по четвергам в 12:00
Полезно знать

Топ читаемости
25.09

КаПо задержала в Нарве чиновника горуправы Тоомаса МягиОбновлено

12:47

В дебатах кандидатов из Силламяэ телезрители отдали победу Елене КоршуновойОбновлено

25.09

Предприниматель Татьяна Толстая: мой сын собирается стать эстонским политиком

21.09

В последние дни сентября в центре Таллинна ожидается транспортный коллапс

25.09

Канцлер права: постановления об обязательных соцуслугах в Нарве не соответствуют конституции

25.09

В Силламяэ жители домов на улице Виру встали на защиту орешника

18:17

Отказывающиеся от системы "60 на 40" школы Таллинна получили от государства 300 000 евроОбновлено

10:31

Налоговики: из-за заправки топливом за границей Эстония потеряла с начала года 20 млн евро

12:28

Следующим летом Nordica будет летать в Румынию и Македонию

25.09

В Маардуское озеро выпустят 500 мальков линя

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
17:01

Осиновский: решения о всеобщем медстраховании будет принимать следующее правительство

14:01

Ратас: налог на сладкие напитки будет введен не ранее 2019 года

12:41

Во вторник днем без осадков, +15..+19

25.09

Сегодня в Таллинне начинается международный фестиваль "Петербургский театральный сезон"

25.09

С середины октября лимит бесконтактных карточных платежей увеличится

25.09

Опрос: центристы выиграют выборы в Таллинне, но большинства в горсобрании не получат

25.09

Центр крови просит о помощи

25.09

Министры транспорта стран ЕС хотят обеспечить инвестиционную безопасность крупных проектов

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: