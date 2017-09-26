Эрдоган: курдский референдум может привести к этнической войне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег иракских курдов от создания собственного государства, потому что это может привести к "этнической войне".

Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила "Актуальная камера на эстонском языке".

В настоящее время в автономном Иракском Курдистане идет подсчет голосов на референдуме о выходе из состава Ирака и создании независимого государства, в котором приняли участие 3,3 млн человек и который, по всей вероятности, выиграли сторонники независимости. Результат референдума не является юридически обязательным и носит консультативный характер.

По словам Эрдогана, глава иракских курдов Массуд Барзани и возглавляемая им администрация автономного региона Ирака могут войти в историю силами, которые принесли в регион межконфессиональную и этническую войну. По словам турецкого президента, Турции достаточно шевельнуть пальцем, чтобы "фарс с курдской независимостью" закончился.

"Когда мы начнем вводить в действие свои санкции, они сразу завалятся. Вся эта ерунда закончится, когда мы перекроем нефтяной кран, доходы пропадут, и они не найдут нигде еды, когда наши грузовики перестанут ездить в Северный Ирак", - заявил Эрдоган.

При этом он пригрозил, что если ограничительных мер окажется недостаточно, то Турция не остановится и перед использованием силы.

"У Турции есть адекватная сила и потенциал для реагирования на эту угрозу. Мы хотим решить эту проблему мирно, но если этот путь однажды закроется, то мы не побоимся применить весь свой потенциал, я хочу этот еще раз подчеркнуть", - сказал президент Турции.

Ситуацию курдов осложняет то обстоятельство, что правительство Ирака в довольно резких выражениях отказалось вести переговоры со сторонниками независимости. "Мы не готовы вести переговоры или диалог по поводу результатов референдума, потому что он противоречит конституции, является незаконным и его результаты неправильные", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Референдум также назвали незаконным в Иране, а в ООН выразили озабоченность тем, что референдум нарушает и так хрупкую стабильность в регионе.