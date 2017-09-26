В ООН обеспокоены поведением Иракского Курдистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о приверженности суверенитету, территориальной целостности и единству Ирака. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что сегодняшний референдум в Курдистане может привести к дестабилизации ситуации в Ираке.

Генеральный секретарь обеспокоен тем, что сегодняшний референдум в регионе Курдистан в Ираке может привести к дестабилизации ситуации, сообщает сайт ООН.

"Генеральный секретарь ООН уважает суверенитет, территориальную целостность и единство Ирака", - говорится в заявлении главы ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что все нерешенные вопросы между федеральным правительством и региональными властями Курдистана должны решаться посредством диалога и конструктивного компромисса.

Глава ООН выразил надежду, что никто не будет препятствовать реализации мандата ООН на осуществление деятельности в Ираке, в том числе в регионе Курдистана.

Напомним, что 26 сентября в Курдистане прошел референдум по вопросу независимости. Соседи Курдистана - Турция и Иран - негативно отозвались о нем.