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Соцсеть ВКонтакте даст денег авторам ({{commentsTotal}})

За рубежом
Соцсеть
Соцсеть "ВКонтакте" обновится. Автор: iPhones.ru
За рубежом

Социальная сеть ВКонтакте выпустит самое масштабное обновление сервиса за последние несколько лет. Соцсеть запустила дополнительные инструменты монетизации для авторов контента.

Прежде всего изменится интерфейс мобильного приложения ВК. В нем появятся новые вкладки с быстрым доступом к самым востребованным разделам, сообщают "Ведомости".

Главное новшество - появление вкладки "Рекомендации". Это будет отдельная лента от основной ленты новостей друзей и сообществ. Рекомендации будут подстраиваться под персональные интересы пользователей, в разделе появятся тексты, видеоролики, фотографии и прямые трансляции.

Контент для рекомендаций будет отбираться на основе алгоритма "Прометей", уточнили в компании. Отдельно ВК будет отбирать самых интересных авторов, специально отмечать их в ленте и продвигать их контент.

Чтобы получить больше оригинального контента для пользователей, ВК запустила дополнительные инструменты монетизации для авторов контента. Под такими авторами соцсеть понимает как отдельных пользователей, так и сообщества и группы, созданные СМИ.

Сейчас внутри ВК действует рекламная биржа, где рекламодатели могут покупать размещение внутри того или иного сообщества. Теперь сеть запускает в полноценную коммерческую эксплуатацию рекламную сеть.

Кроме прямой рекламы ВК начнет предлагать авторам размещение нативной рекламы - переговоры о размещении такой рекламы соцсеть опять же готова вести сама.

Редактор: Артур Тооман



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