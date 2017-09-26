Соцсеть ВКонтакте даст денег авторам

Социальная сеть ВКонтакте выпустит самое масштабное обновление сервиса за последние несколько лет. Соцсеть запустила дополнительные инструменты монетизации для авторов контента.

Прежде всего изменится интерфейс мобильного приложения ВК. В нем появятся новые вкладки с быстрым доступом к самым востребованным разделам, сообщают "Ведомости".

Главное новшество - появление вкладки "Рекомендации". Это будет отдельная лента от основной ленты новостей друзей и сообществ. Рекомендации будут подстраиваться под персональные интересы пользователей, в разделе появятся тексты, видеоролики, фотографии и прямые трансляции.

Контент для рекомендаций будет отбираться на основе алгоритма "Прометей", уточнили в компании. Отдельно ВК будет отбирать самых интересных авторов, специально отмечать их в ленте и продвигать их контент.

Чтобы получить больше оригинального контента для пользователей, ВК запустила дополнительные инструменты монетизации для авторов контента. Под такими авторами соцсеть понимает как отдельных пользователей, так и сообщества и группы, созданные СМИ.

Сейчас внутри ВК действует рекламная биржа, где рекламодатели могут покупать размещение внутри того или иного сообщества. Теперь сеть запускает в полноценную коммерческую эксплуатацию рекламную сеть.

Кроме прямой рекламы ВК начнет предлагать авторам размещение нативной рекламы - переговоры о размещении такой рекламы соцсеть опять же готова вести сама.