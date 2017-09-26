ВВС стран Балтии и НАТО отработали спасение пилота в Руммуском карьере

Совместные учения ВВС Балтийских стран и НАТО стартовали во вторник в Руммуском карьере. По легенде военных учений, потерпел крушение истребитель. Вместе с норвежскими авиадиспетчерами эстонским службам предстояло определить местонахождение попавшего в беду пилота, а также поднять летчика из воды.

За минувший месяц это уже вторые военные учения, которые проходят в акватории Руммуского карьера, сообщила во вторник, 26 сентября, "Актуальная камера".

"Было принято решение покинуть борт летательного аппарата. С помощью парашюта пилот смог приземлиться на воду", - пояснила легенду учений старшина ВВС Эстонии Керту Симсон.

Отыскать текущее местоположение летчика помогает специальный радиомаяк на костюме пилота. После того, как военный оказался в воде, сигнал о бедствии запеленговали норвежские авиадиспечеры.

"Полученный в Норвегии сигнал о бедствии был передан в Центр морской охраны Эстонии, который в свою очередь сразу же связался с Центром береговой охраны. В воздух будет поднят вертолет. Координаты пилота уже известны. Спутники продолжают уточнять позицию летчика и передавать данные на борт вертолета", - рассказал о действиях по спасению пилота старшина ВВС Эстонии Янек Таурам.

Спасательному вертолету потребовалось около 15 минут, чтобы прибыть к месту бедствия.

"На пилоте специальный костюм, который защищает от переохлаждения. Если температура воды сейчас градусов 14, то летчик легко продержится в ней 2-3 часа. Важно, что одето под костюмом. Если оказаться в воде без такого комбинезона, то решающими станут 15-20 первых минут", - добавил Таурам.

Поскольку отработка подобных упражнений может нарушить повседневную работу сразу нескольких служб, ВВС Эстонии проводят спасательные учения с использованием сигналов бедствия реже одного раза в год.