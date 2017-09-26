"АК": темпы строительства в Пярну достигли докризисного уровня

Ситуацию со строительством в приморском городе Пярну, где одновременно реализуются несколько масштабных проектов, сравнивают с активностью на рынке недвижимости десятилетней давности.

Центр Пярну превратился в большую строительную площадку, сообщила во вторник, 26 сентября, "Актуальная камера".

Строится новый автовокзал, а рядом с ним "вырастают" многоэтажные дома с жилыми и офисными площадями.

"Сейчас претворяют в жизнь то, что давно было запланировано. Значит, имеется социальный заказ. И инвестиции со стороны города тоже помогают. Например, строительство автостанции, что у нас за спиной. Затем будет перестроена площадь Рюйтли. Это влияет и на предпринимателей", - сказал руководитель отдела планирования Пярнуской мэрии Кайдо Коппель.

В этом году пярнуское горуправление выдало уже почти 700 разрешений на строительство, что соответствует уровню 2007-2008 годов, когда во всей Эстонии наблюдался строительный бум.

Представители сферы недвижимости уверены, что покупателей, заинтересованных в новых жилых и офисных площадях, достаточно.

"Сейчас таких готовых домов, где жильцы уже не поселились, почти нет. И надо ждать, когда дом строится", - пояснил причину высокого спроса член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

Активность строительства, по мнению специалистов, вызвана определенным застоем последних лет. Помимо названных объектов, в Пярну в ближайшее время начнется строительство жилого и бизнес-района на территории причала около центрального моста. Также будет возведено здание, объединяющее государственные службы, и новые жилые районы вдали от центра Пярну.