Сийм Каллас призвал упразднить социальный налог и ввести платное высшее образование

Почетный председатель Партии реформ, бывший премьер-министр Эстонии Сийм Каллас считает, что в стране следует упразднить социальный налог и сделать высшее образование платным.

Такое мнение Каллас высказал в интернет-издании Edasi (Вперед) в статье, приуроченной к 30-летию программы экономически независимой Эстонии, сообщила во вторник, 26 сентября, "Актуальная камера".

Политик отметил, что Эстония многое сделала благодаря большой финансовой поддержке из Европы. При этом Каллас обеспокоен тем, что денежные вливания не вечны и Эстонии снова нужно обратить внимание на самостоятельное хозяйствование.

"Я бы сконцентрировался на одном пункте - отмене социального налога. Фронт прорывают в одной точке", - заявил он.