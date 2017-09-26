Еврокомиссар: продуктовый расизм в Восточной Европе - массовое явление

Так называемый продуктовый расизм, когда странах Восточной Европы продаются товары более низкого качества, чем аналогичные товары в Западной Европе, является массовым явлением.

Об этом заявила Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR) комиссар ЕС по вопросам прав потребителей Вера Журова, сообщила во вторник, 26 сентября, "Актуальная камера".

Европейская комиссия разработала меры по борьбе с двойным стандартами, которые необходимо внедрять, однако эстонские власти до сих пор относились к этой инициативе прохладно, несмотря на то, что в Еврокомиссии есть подтверждения, что проблема касается и Эстонии.

По словам Журовой, потребители должны быть более требовательными к качеству продуктов питания.