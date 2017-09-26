Актуальная камера 26.09.2017 (20:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Andrey Krashevskiy
Редактор: Andrey Krashevskiy
На этой неделе начинается реконструкция улицы Вабаыхукооли в столичном районе Пирита, движение транспорта по улице будет ограничено.
Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.
Управляющий директор кинотеатров Cinamon Татьяна Толстая рассказала о том, что ее старший сын собирается стать эстонским политиком. Также предприниматель поведала о своем любимом блюде из эстонской кухни и том, чем бизнес по-эстонски отличается от ведения дел в России.
В университетском городе Тарту проходит неделя русской литературы и культуры, в которой участвуют литературоведы и преподаватели из Эстонии и Швеции.