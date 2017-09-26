Президент Франции: в Европе надо создать единую армию и военный бюджет

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию в Европе общих вооруженных сил и единого оборонного бюджета.

Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила "Актуальная камера".

Макрон также предложил партнерам по ЕС принимать в национальные армии военных из других европейских стран.

По мнению президента Франции, в ЕС также необходимо создать единое Европейское агенство по делам беженцев и ввести стандартное удостоверение личности Европейского союза.