Президент Франции: в Европе надо создать единую армию и военный бюджет ({{commentsTotal}})
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию в Европе общих вооруженных сил и единого оборонного бюджета.
Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила "Актуальная камера".
Макрон также предложил партнерам по ЕС принимать в национальные армии военных из других европейских стран.
По мнению президента Франции, в ЕС также необходимо создать единое Европейское агенство по делам беженцев и ввести стандартное удостоверение личности Европейского союза.
Редактор: Андрей Крашевский