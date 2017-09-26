Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила "Актуальная камера".

На сегодняшний день существуют только гипотезы, а для точного ответа необходимо провести дорогостоящие исследования, на которые у квартирных товариществ денег нет.

"Самое нехорошее в этой ситуации, что мы не видим внешних признаков аварийной ситуации. То есть мы не видим внешне, а лишь тогда, когда обращаются собственники: если на улице идет дождь, то он идет и в квартире. То есть мы понимаем, что в доме есть трещины. Поэтому мы хотим получить оценку компетентных органов, чтобы мы знали, есть ли смысл делать какие-либо строительные работы, которые требуют огромных затрат", - сказала управляющая квартирного товарищества "Синивооре, 5" Валентина Курганова.

Руководители домов микрорайона обратились к руководству города и в министерство экономики с просьбой разобраться в ситуации и найти в причину разрушения зданий. Во вторник представители Департамента технического надзора посещали дома в Кохтла-Ярве и знакомились с их состоянием.

"Мы приехали посмотреть, что действительно происходит с домами и каковы проблемы. По нашим данным, дома были построены на месте шахтных выработок. Об этом знали, и это было экспериментальной застройкой. И поскольку в домах появились трещины, то это требует исследования. Мы будем анализировать ситуацию, и в случае необходимости, в отдельных зданиях проведем дополнительные исследования. Естественно, при участии экспертов. Но вполне может оказаться и так, что влияние шахтных выработок здесь не при чем", - сказал советник отдела строительства Департамента технадзора Валмонд Микли.

По его словам, направление исследований можно будет определить не ранее чем через месяц. Тем более, что ситуация в Кохтла-Ярве, по мнению Микли, не настолько тревожная.

"Дома в хорошем состоянии. Могу сказать так, поскольку могу сравнить с домами в Таллинне. Здесь они красивые, а в одном доме я увидел панно в подвале, какого не видел вообще нигде в Эстонии. Также и в техническом состоянии дома находятся в удовлетворительном состоянии, и даже появившиеся трещины не дают повода поддаваться панике", - считает советник департамента.

В Южном микрорайоне Кохтла-Ярве проживает около 5000 человек. О неожиданно появившихся в стенах домов трещинах "Актуальная камера" сообщила в конце августа этого года.