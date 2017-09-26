Комиссия Рийгикогу скептически отнеслась к петиции об электронных сигаретах

Социальная комиссия Рийгикогу во вторник обсудила петицию общества продавцов и потребителей электронных сигарет, которые просят не приравнивать электронные сигареты (вейперы) к обычным, но скептически отнеслась к их доводам.

Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила "Актуальная камера".

Общество продавцов и потребителей электронных сигарет выступает против запрета на продажу электронных сигарет через интернет, запрета на вкусовые добавки, а также против введения акцизов на жидкости для вейпов.

"Еще один пункт петиции гласит, что мы не поддерживаем места для курения, как и пассивное курение, это так же неприемлемо. Сейчас, если ты стараешься не причинять вреда своему организму и окружающим, то все равно должен снова начать ходить в курилки и вдыхать эту вонь… эти условия не являются приемлемыми", - сказал председатель общества Ингмар Кург.

Из Греции на слушания был приглашен научный сотрудник греческого университета Патр Константинос Фарсалинос, который шесть лет занимается исследованием электронных сигарет. По его словам, вейп безопаснее обычной сигареты на 95%, риск возникновения рака ниже на 99,6%, а никотин, содержащийся в жидкостях для вейпинга, не представляют угрозы человеку.

"Многие люди считают, что вред от курения приходит именно от никотина, но мы наблюдаем на протяжении 40 лет, что никотин не проблема возникновения серьезных заболеваний, заболеваний легких, рака и так далее. Основная концепция использования электронных сигарет - это дать курильщикам возможность получить никотин, но от более чистого продукта", - пояснил ученый.

Председатель социальной комиссии Рийгикогу Хельмен Кютт довольно скептически отнеслась к таким доводам. По ее мнению, вейпы хоть и в меньшей степени, но вредны.

"Заявлять, что электронные сигареты безопасны - это, конечно же, неправда. Они, разумеется, менее вредны, чем обычные сигареты, это нам показывают исследовательские данные. Но сказать, что они оздоровляют народ или как-либо это пропагандировать, что лучше курить электронные сигареты вместо обычных - это не соответствует действительности", - считает политик.

Если петиция будет удовлетворена, то потребуется отклонить некоторые поправки к закону о табаке, которые будут рассматриваться социальной комиссией 10 октября. Сама Хельмен Кютт заявила, что скептически настроена к предложениям в этой петиции и будет голосовать за принятие поправок к закону в нынешнем виде.