В Тарту началась неделя русской литературы и культуры

В университетском городе Тарту проходит неделя русской литературы и культуры, в которой участвуют литературоведы и преподаватели из Эстонии и Швеции.

Такая неделя проводится в Тарту уже двенадцатый раз, сообщила во вторник, 26 сентября, "Актуальная камера".

Цикл мероприятий организован в Тартуской городской библиотеке имени Оскара Лутса, причем в программу входит не только традиционное литературное кафе.

"Мероприятия могут отличаться какой-то неожиданно появившейся тематикой или неожиданно случившимся юбилеем, и поэтому, конечно, они все разные. Может случиться так, что кто-то случайно приедет к нам в гости, и уже тогда грешно не использовать такие возможности. Мы стараемся, чтобы это было разнообразно. Стараемся показывать фильмы, проводить концерты", - сказала организатор недели русской культуры Ярослава Шепель.

Хотя в мероприятиях принимают участие писатели, литературоведы и преподаватели из Тарту, Таллинна и Стокгольма, разнообразить программу достаточно сложно.

"Трудно найти писателей, потому что многих эстонских русских писателей мы уже приглашали. А приглашать каждый год одного и того же автора при всей любви к нему быть может не столь интересно", - добавила Шепель.

По словам организаторов, подобные мероприятия необходимы для жителей города.

"Я считаю, что это очень важно, потому что два общества живут рядом друг с другом. И все возможности для приближения этих обществ друг к другу должны приветствоваться. Конечно, это зависит от содержания мероприятий, но все-таки в зале есть люди, говорящие на обоих языках", - сказала представитель тартуской библиотеки им. Оскара Лутса Линда Яхило.

Неделя русской литературы и культуры в Тарту завершится второго октября. Вход на все мероприятия свободный.