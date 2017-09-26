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Ученые внесли коррективы в проект реконструкции Нарвского замка ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Александр Красноумов
Ида-Вирумаа

Новое исследование восточного флигеля Нарвского замка позволило заранее внести корректировки в строительный проект по его реконструкции, реализация которого начнется в ближайшие дни.

Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила "Актуальная камера".

Вклад ученых в строительный проект стоимостью примерно четыре миллиона евро обсуждался на ежегодной конференции историков в Нарве.

"(Новое исследование) даст возможность попытаться реконструировать Нарвский замок в стиле позднего средневековья, понять, как он формировался, в какое время строились помещения и добавлялись различные элементы. До сего времени никаких данных на этот счет у нас практически не было и выводы основывались на довольно общих наблюдениях, без деталей", - пояснил археолог Виллу Кадакас.

Работа ученых позволила заранее внести корректировки в строительный проект.

"Нам повезло, что исследование проводилось параллельно с составлением основного проекта реставрации, и в проекте были учтены очень многие находки. Допустим, если было подтверждено, что какие-то элементы являются средневековыми или имеют историческую ценность, то мы даже меняли планы", - сказала руководитель проектов Нарвского музея Анастасия Туудер.

Ежегодная конференция историков в Нарве в этом году была посвящена трем градообразующим темам, которые на протяжении веков определяли направления жизни города, однако с течением времени утратили свое значение.

Реконструкция восточного флигеля Нарвского замка должна завершиться к лету 2019 года.

Редактор: Андрей Крашевский

история нарвыисторическая нарва


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