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Начинается отбор на "10 олимпийских стартов" ({{commentsTotal}})

Спорт
Игорь Савельев
Спорт

Серия школьных соревнований под названием "10 олимпийских стартов", в которых могут участвовать школьники от 10 до 14 лет, открывает свой 47-й сезон в Эстонии.

По традиции, все этапы соревнований будут показаны на телеканале ETV, сообщила во вторник, 26 сентября, "Актуальная камера".

Прошлогодние победители в командном зачете, команды Реальной гимназии из Раквере и средней школы Парксепа, сегодня посетили шоколадную фабрику Kalev, которая последние пять лет поддерживает этот проект.

Программа "10 олимпийских стартов" на ETV выходит уже в 47-й раз и стала настоящим трамплином для будущих олимпийцев.

"26 спортсменов выступали на Олимпиадах. Когда они были маленькими, то они выступали за школы на этих соревнованиях "10 олимпийских стартов". Это Герд Кантер, Андрус Вярник, Александр Таммерт, Ксения Балта, Расмус Мяги и многие другие", - сказала ведущая передачи Ану Сяэритс.

Герд Кантер, Янек Ыйглане и Лийна Чернов сегодня являются патронами этого проекта, и у каждого из них есть свои воспоминания. Олимпийский чемпион в метании диска Герд Кантер был участником этапа в 1990-м году и мечтал попасть в телевизор. Те соревнования он не выиграл, но его мечта все-таки сбылась и он дал свое первое интервью на камеру.

"Те результаты нужно еще изучить, но я помню, что я прыгал в длину и бежал спринт на 60 метров. Но результаты мои были средненькие, все ограничилось предварительным забегом и тремя попытками в прыжках", - вспоминает олимпийский чемпион 2008 года.

"10 олимпийских стартов" - это соревнования по легкой атлетике. Они проводятся среди школьных команд, но принять участие может любой желающий в возрасте от 10 до 14 лет.

"Правила такие же, как на больших соревнованиях, например, фальстарт нельзя делать. Много таких интересных эмоций получают, особенно те, кто в шестерку лучших попадут. Тогда надо интервью дать, на подиум взойти.
Это дает много друзей, много эмоций, много новых ощущений", - рассказала Сяэритс.

Первые отборочные этапы соревнований стартуют в ноябре.

Редактор: Андрей Крашевский



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