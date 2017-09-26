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Дмитрий Кленский: осужденные кандидаты в депутаты имеют моральное право баллотироваться ({{commentsTotal}})

Выборы
Выборы

Общественный деятель Дмитрий Кленский считает, что осужденные в уголовном порядке кандидаты в депутаты имеют моральное право баллотироваться, если закон им этого не запрещает. Оценку им дадут избиратели.

В совместной передаче Радио 4 и ETV+ "Особый взгляд" у Дмитрия Кленского спросили, имеют ли моральное право баллотироваться те, у кого за плечами серьезные правонарушения и в прошлом уголовные наказания?

Вопрос был приурочен к опубликованному на сайте ERR исследованию, в котором приводятся данные о кандидатах, имеющих уголовное наказание.

"Закон позволяет? Да. Я считаю, криминала в этом нет. Человек, который идет (на выборы) с таким бэкграундом прекрасно понимает, что это минус очки ему — это совершенно очевидно", - сказал Кленский. По его мнению, такой кандидат имеет моральное право выставлять свою кандидатуру на выборы, потому что на его примере можно определить способность общества давать оценку поступку такого человека.

полная версия передачи:

Редактор: Артур Тооман



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