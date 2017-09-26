Дмитрий Кленский: осужденные кандидаты в депутаты имеют моральное право баллотироваться

Общественный деятель Дмитрий Кленский считает, что осужденные в уголовном порядке кандидаты в депутаты имеют моральное право баллотироваться, если закон им этого не запрещает. Оценку им дадут избиратели.

В совместной передаче Радио 4 и ETV+ "Особый взгляд" у Дмитрия Кленского спросили, имеют ли моральное право баллотироваться те, у кого за плечами серьезные правонарушения и в прошлом уголовные наказания?

Вопрос был приурочен к опубликованному на сайте ERR исследованию, в котором приводятся данные о кандидатах, имеющих уголовное наказание.

"Закон позволяет? Да. Я считаю, криминала в этом нет. Человек, который идет (на выборы) с таким бэкграундом прекрасно понимает, что это минус очки ему — это совершенно очевидно", - сказал Кленский. По его мнению, такой кандидат имеет моральное право выставлять свою кандидатуру на выборы, потому что на его примере можно определить способность общества давать оценку поступку такого человека.

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