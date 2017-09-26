Музыканты PX Band: в политику не собираются, а если надумают переезжать, то в Нарву

Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.

Группе на днях исполняется 20 лет. По этому случаю в студии "ТВоего вечера" собрались Руслан Быков (Руслан PX), Дан Ротать, Юрий Юрбан Новиков, Дана Гребенюк.

Музыканты не считают себя популярной группой, так как настоящая слава в такой маленькой стране как Эстония просто невозможна. "Популярность начинается, когда в стране живет хотя бы 5 млрд человек. В Эстонии – 1,3 млн. У нас единственный популярный артист – это Анне Вески, и то благодаря тому, что она была знаменитой в Советском Союзе", – пояснил Руслан.

На вопрос, почему же музыканты не уехали покорять другую страну, гости программы ответили, что такие мысли были, но так не реализовались. В беседе выяснилось, что Юрбан до сих пор хочет уехать, но не в другую страну, а в Нарву.

"Да, мечтаю. Жена не хочет. Она сама из Нарвы. Она оттуда уехала, а я хочу туда поехать", – сказал барабанщик.

"Планы уехать есть – хочется на старости лет свалить в теплую страну", – добавил Руслан.

Руслану предлагали участвовать в выборах в качестве кандидата, но он не согласился. "Я, наверное, никогда не буду участвовать в выборах. Я занимаюсь совсем другим", – отметил он.