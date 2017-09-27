В Нарве пройдет инфоярмарка для лиц с ограниченными возможностями ({{commentsTotal}})
В среду, 27 сентября, в Нарве пройдет информационная ярмарка для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие, которое организовывают Нарвская горуправа и Департамент социальной помощи, начнется в 11 часов в Профессиональном учебном центре на улице Кренгольми.
Специалисты расскажут посетителям о возможностях помощи лицам с ограниченными возможностями со стороны города и государства, а также о вариантах поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.
Традиционно посетители ярмарки смогут познакомиться с продукцией фирм, занимающихся арендой и продажей вспомогательных средств для людей со сложностями в передвижении, слабовидящих и слабослышащих людей.
Редактор: Сергей Михайлов