В Нарве пройдет инфоярмарка для лиц с ограниченными возможностями

В среду, 27 сентября, в Нарве пройдет информационная ярмарка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие, которое организовывают Нарвская горуправа и Департамент социальной помощи, начнется в 11 часов в Профессиональном учебном центре на улице Кренгольми.

Специалисты расскажут посетителям о возможностях помощи лицам с ограниченными возможностями со стороны города и государства, а также о вариантах поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Традиционно посетители ярмарки смогут познакомиться с продукцией фирм, занимающихся арендой и продажей вспомогательных средств для людей со сложностями в передвижении, слабовидящих и слабослышащих людей.