Сийм Каллас станет переговорщиком по вопросам строительства Rail Baltic

Почетный председатель Партии реформ и бывший комиссар Европейской комиссии по вопросам транспорта Сийм Каллас с ноября станет работать в Государственной канцелярии координатором проекта Rail Baltic.

Об этом в среду, 27 сентября, пишет газета Eesti Päevaleht, что главной задачей Калласа станет нахождение компромиссов со странами, участвующими в строительстве железнодорожной магистрали.

По словам Сийма Калласа, речь идет о работе, которую он хорошо знает и умеет делать.

Политик добавил, что он может координировать свою деятельность с Европейской комиссией.

Железная дорога Rail Baltic должна связать государства Западной Европы со странами Балтии.