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Сийм Каллас станет переговорщиком по вопросам строительства Rail Baltic ({{commentsTotal}})

Эстония
Сийм Каллас получил новое назначение.
Сийм Каллас получил новое назначение. Автор: ERR
Эстония

Почетный председатель Партии реформ и бывший комиссар Европейской комиссии по вопросам транспорта Сийм Каллас с ноября станет работать в Государственной канцелярии координатором проекта Rail Baltic.

Об этом в среду, 27 сентября, пишет газета Eesti Päevaleht, что главной задачей Калласа станет нахождение компромиссов со странами, участвующими в строительстве железнодорожной магистрали.

По словам Сийма Калласа, речь идет о работе, которую он хорошо знает и умеет делать. 

Политик добавил, что он может координировать свою деятельность с Европейской комиссией. 

Железная дорога Rail Baltic должна связать государства Западной Европы со странами Балтии.

Редактор: Сергей Михайлов

rail balticсийм каллас


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