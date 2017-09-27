"Калев/Крамо" вылетел из Лиги чемпионов ФИБА

Баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" не смогли пробиться в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов ФИБА.

По сумме двух матчей они уступили путевку в заключительный отборочный круг чемпиону Венгрии - команде "Альба Фехервар", передают в среду утренние новости ETV+.

В воскресенье на своей площадке "Калев" победил с разницей в 7 очков, но накануне вечером не сумел удержать это преимущество в гостях, уступив со счетом 64:79. Решающей в ответной встрече стала третья четверть, по ходу которой преимущество хозяев достигало 18 очков.

У проигравших самым заметным был Янари Йыэсаар, набравший 12 баллов.

После вылета из турнира "Калев/Крамо" сосредоточится на выступлении в чемпионате Эстонии и Единой лиге ВТБ.