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"Калев/Крамо" вылетел из Лиги чемпионов ФИБА ({{commentsTotal}})

Спорт
Янари Йыэсаар в атаке.
Янари Йыэсаар в атаке. Автор: ERR Sport
Спорт

Баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" не смогли пробиться в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов ФИБА.

По сумме двух матчей они уступили путевку в заключительный отборочный круг чемпиону Венгрии - команде "Альба Фехервар", передают в среду утренние новости ETV+.

В воскресенье на своей площадке "Калев" победил с разницей в 7 очков, но накануне вечером не сумел удержать это преимущество в гостях, уступив со счетом 64:79. Решающей в ответной встрече стала третья четверть, по ходу которой преимущество хозяев достигало 18 очков.

У проигравших самым заметным был Янари Йыэсаар, набравший 12 баллов.

После вылета из турнира "Калев/Крамо" сосредоточится на выступлении в чемпионате Эстонии и Единой лиге ВТБ.

Редактор: Сергей Михайлов



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