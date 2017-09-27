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Баскетболисты Рапла в новом сезоне хотят повторить свой успех ({{commentsTotal}})

Спорт
В прошлом сезоне рапласцы выиграли серебряные медали.
В прошлом сезоне рапласцы выиграли серебряные медали. Автор: ERR Sport
Спорт

Обновленный состав не помешает баскетбольной команде "Авис Утилитас Рапла" бороться за самые высокие места, убежден наставник коллектива Айвар Куусмаа.

Накануне в Рапла провели презентацию команды на новый сезон, передают утренние новости ETV+.

По итогам прошлого чемпионата, в котором рапласцы заняли второе место, добившись лучшего результата в своей истории, команду покинули несколько ключевых игроков. Однако в межсезонье им удалось найти замену. Новыми лидерами Рапла, очевидно станут американцы Девонте Апсон и Нолан Кресслер, а также опытный эстонский защитник Герт Лорбек. 

По словам Айвара Куусмаа, перед рапласцами поставлена задача выйти в финал чемпионата Эстонии. 

Успешно выступить команда планирует и в Балтийской лиге.

Редактор: Сергей Михайлов

раплаайвар куусмаа


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