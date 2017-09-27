Баскетболисты Рапла в новом сезоне хотят повторить свой успех ({{commentsTotal}})
Обновленный состав не помешает баскетбольной команде "Авис Утилитас Рапла" бороться за самые высокие места, убежден наставник коллектива Айвар Куусмаа.
Накануне в Рапла провели презентацию команды на новый сезон, передают утренние новости ETV+.
По итогам прошлого чемпионата, в котором рапласцы заняли второе место, добившись лучшего результата в своей истории, команду покинули несколько ключевых игроков. Однако в межсезонье им удалось найти замену. Новыми лидерами Рапла, очевидно станут американцы Девонте Апсон и Нолан Кресслер, а также опытный эстонский защитник Герт Лорбек.
По словам Айвара Куусмаа, перед рапласцами поставлена задача выйти в финал чемпионата Эстонии.
Успешно выступить команда планирует и в Балтийской лиге.
Редактор: Сергей Михайлов