Баскетболисты Рапла в новом сезоне хотят повторить свой успех

Накануне в Рапла провели презентацию команды на новый сезон, передают утренние новости ETV+.

По итогам прошлого чемпионата, в котором рапласцы заняли второе место, добившись лучшего результата в своей истории, команду покинули несколько ключевых игроков. Однако в межсезонье им удалось найти замену. Новыми лидерами Рапла, очевидно станут американцы Девонте Апсон и Нолан Кресслер, а также опытный эстонский защитник Герт Лорбек.

По словам Айвара Куусмаа, перед рапласцами поставлена задача выйти в финал чемпионата Эстонии.

Успешно выступить команда планирует и в Балтийской лиге.