В Эстонии собрали около половины урожая картофеля

По состоянию на 15 сентября в Эстонии было убрано 57% урожая зерновых, 47% рапса и репы, а также 49% посевных площадей картофеля, сообщил Департамент статистики.

В прошлом году к этой же дате было собрано 91% урожая зерновых, 49% рапса и репы, а также 50% картофеля.

Из-за неблагоприятных климатических условий заготовка и сбор урожая в этом году были задержаны на несколько недель, отметили в ведомстве.

По предварительным данным, в 2017 году посевная площадь зерновых составила 330 700 гектаров. К середине сентября с каждого гектара убранной площади было получено в среднем 4537 кг зерновых. В том числе ржи - 4389 кг, пшеницы - 4777, ячменя - 4584, и овса - 3196 кг.

Рапса и репы было посажено на 73 700 га. Всего с каждого гектара убранной площади получили в среднем 2953 кг урожая.

Картофель выращивали на 5400 га. С каждого гектара уже убранной площади получили в среднем 19 025 кг урожая.