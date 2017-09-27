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Длину сообщений в "Твиттере" могут увеличить вдвое ({{commentsTotal}})

Разное
Число пользователей
Число пользователей "Твиттера" - 328 млн человек. Автор: PA Wire/Scanpix
Разное

Дни 140 символов в "Твиттере", возможно, сочтены: сервис микроблогов задумался над увеличением лимита знаков в сообщении вдвое - до 280 символов.

Пока социальная сеть тестирует нововведение для ограниченного круга пользователей, передает в среду Би-би-си.

Возможные перемены помогут людям "легче выражать свои мысли", считают в компании.

"Как запихнуть все мысли в один твит? Мы все там были, и это мучение", - написала в блоге компании продакт-менеджер Twitter Элайза Розен.

В компании признали, что многие пользователи могут испытывать эмоциональную привязанность к 140 символам. "Мы тоже это ощутили, - продолжает Розен. - Но мы попробовали новый вариант, увидели, насколько он хорош, и просто влюбились в это новое ограничение".

Несмотря на то, что "Твиттером" пользуются многие известные личности, среди которых и американский президент Дональд Трамп, финансовые результаты компании в последнее время оставляют желать лучшего.

Компания не только зафиксировала убыток во втором квартале 2017 года - 116 млн долларов, - но и не смогла увеличить пользовательскую базу соцсети, которая сейчас составляет коло 328 млн человек.

Посему в компании надеются, что увеличение лимита пойдет на пользу соцсети и позволит привлечь новых пользователей.

Редактор: Сергей Михайлов

twitterтвиттер


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