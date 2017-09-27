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Два бюро обслуживания полиции в Таллинне раз в неделю будут работать на час дольше ({{commentsTotal}})

Эстония
Бюро обслуживания на Пинна.
Бюро обслуживания на Пинна. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Начиная с 1 октября бюро обслуживания Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) на улице Пинна и на Таммсааре теэ в Таллинне в определенные дни будут открыты для клиентов на один час дольше.

Бюро обслуживания Пинна будет открыто по понедельникам с 9 до 18 часов, в остальные дни будет работать, как и прежде, с 9 до 17 часов, сообщила в среду, 27 сентября, пресс-служба PPA.

Бюро обслуживания Таммсааре продлит часы работы по средам, когда бюро будет открыто с 9 до 18 часов. В другие дни клиентов будут обслуживать с 9 до 17 часов.

По словам руководителя Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне, время работы бюро обслуживания было решено продлить для более удобного обслуживания посетителей. 

"Этим мы надеемся упростить посещение наших бюро обслуживания людям, которые желают поменять паспорт или ID-карту, но чья работа не позволяет сделать это в течение рабочего дня", — сказал Рандлайне.

О получении ID-карты граждане Эстонии могут ходатайствовать и через интернет-приложение https://etaotlus.politsei.ee. Через интернет-среду можно подать ходатайство о получении повторной ID-карты гражданина Эстонии либо первичной ID-карты ребенку, чье рождение зарегистрировано в регистре народонаселения Эстонии и если хотя бы одному из его родителей ранее был выдан паспорт или ID-карта гражданина Эстонии. 

В таком случае бюро обслуживания человеку придется посетить только для получения документа. Для этого власти советуют заранее забронировать время на странице PPA https://broneering.politsei.ee/.

Редактор: Сергей Михайлов

выдача документовбюро полиции


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