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Бывший вратарь "Ливерпуля" назвал игру Клавана катастрофой ({{commentsTotal}})

Спорт
Рагнар Клаван и главный тренер
Рагнар Клаван и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Автор: Reuters/Scanpix
Спорт

Один из лучших вратарей в истории "Ливерпуля" Брюс Гобеллар считает, что защитник сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван не соответствует уровню британского клуба.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту газеты "Спорт-Экспресс" перед гостевым матчем "Ливерпуля" против московского "Спартака" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

"Не считаю "Ливерпуль" фаворитом группы, потому что у него очень слабая защита. Единственный футболист, который может играть в центре обороны, – Жоэль Матип. Рагнар Клаван и Деян Ловрен – это просто катастрофа", - сказал Гобеллар.

Встреча, состоявшаяся накануне поздно вечером в Москве, завершилась со счетом 1:1. Рагнар Клаван наблюдал за игрой со скамейки запасных.

После двух туров в группе Е лидирует "Севилья", набравшая четыре очка. У "Ливерпуля" и "Спартака" по два балла, у "Мариобора" - одно очко.

Редактор: Сергей Михайлов

рагнар клаванливерпуль


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