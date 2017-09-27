На шоссе Таллинн - Нарва автомобиль сбил мужчину в инвалидном кресле ({{commentsTotal}})
Во вторник, 26 сентября, на 148-м километре шоссе Таллинн - Нарва (волость Люганузе, Ида-Вирумаа) легковой автомобиль сбил находившегося в инвалидном кресле 47-летнего мужчину. Пострадвший доставлен в больницу.
ДТП произошло в 20:00, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Легковой автомобиль Chrysler Sebring, которым управлял 45-летний мужчина, сбил находившегося в инвалидном кресле мужчину.
Пострадавший доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.
Редактор: Виктор Сольц