На строительство спортивного центра в Пыхья-Таллинне выделят еще 480 000 евро

Мэрия Таллинна выделит городскому департаменту по делам молодежи и спорта 480 000 евро на завершение строительства спортивного центра на улице Сыле в Пыхья-Таллинне.

Строительство комплекса оказалось на 466 000 дороже изначально утвержденной сметы, а еще 14 000 евро будут выделены на покупку мебели и прочего оснащения.

В настоящее время строительство комплекса, первоначальную стоимость которого оценили в 8,5 млн евро, находится на завершающей стадии.

Спортивный центр будет открыт уже этой осенью. Он вместит в себя в том числе 25-метровый плавательный бассейн и зал для фехтования. Кроме того центр получит футбольную площадку с трибунами на 385 мест и с искусственным травяным покрытием.